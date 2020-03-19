МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Собственникам торгово-развлекательных объектов в Подмосковье рекомендуется приостановить работу своих объектов на время действия в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте правительства Московской области.

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, школьники, студенты колледжей и вузов могут обучаться дистанционно.