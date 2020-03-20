МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), представляющая интересы крупных российских онлайн-магазинов, попросила мэра Москвы, руководителя рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергея Собянина разрешить курьерам во время карантина использовать полосы для общественного транспорта, говорится в письме АКИТ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции большинство организаций, в том числе крупных ритейлеров, уже перевели сотрудников на удаленную работу, некоторые граждане перешли в режим самоизоляции, что привело к троекратному росту интернет-заказов, в частности, в сегменте продовольственных и детских товаров", — отмечается в письме, написанном президентом ассоциации Артёмом Соколовым.

На период карантина АКИТ просит "разрешить использовать полосы для общественного транспорта и льготный режим (без пропусков) въезда большегрузов в Москву". Также ассоциация предлагает сделать бесплатной для автомобилей курьеров трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Автомобили, осуществляющие доставку товаров на дом, как правило, малотоннажные, однако их габариты больше, чем у легковых машин. В связи с этим многие логистические компании не могут припарковать свои автомобили на городской парковке, добавляют в АКИТ. "Более того, значительная часть покупателей не склонна открывать шлагбаумы во дворы, что приводит к вынужденной парковке экспедиторов (особенно при доставке габаритной и тяжелой техники) с нарушением правил парковки" — указывается в письме.

Для решения этих проблем ассоциация предлагает временно отменить штрафы за нарушение правил городской парковки для грузового транспорта, штрафы за разгрузку транспорта перед магазинами в местах, где нет парковочного пространства. Кроме этого, АКИТ хочет убрать плату за парковку в торговых и бизнес-центрах, под эстакадами, мостами и транспортными развязками; отменить грузовой каркас для проезда грузовых автомобилей по определенным улицам.

Ассоциация также просит позволить курьерам при доставке заказов парковаться на местах для инвалидов, расположенных во дворах, заезжать на тротуар и на площадки для пожарной техники при отсутствии парковочных мест.

АКИТ объединяет игроков рынка электронной коммерции, формирующих более 50% российского рынка интернет-торговли. В состав ассоциации входят: крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, маркетплейсы Ozon и Wildberries, магазины бытовой техники и электроники "М.Видео", "Эльдорадо", а также специализирующаяся на одежде Lamoda, онлайн-гипермаркет "Утконос" и другие.