МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал Минпромторг повлиять на стоимость продуктов "кризисной корзины" — гречки, макарон, сахара и прочего — цены на которые резко возросли на фоне пандемии коронавируса, соответствующее письмо парламентарий направил главе ведомства Денису Мантурову.

Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат пояснил, что информация о пандемии коронавирусной инфекции привела к тому, что в России вырос спрос не только на некоторые лекарства и сопутствующие медицинские товары, но и на продукты так называемой "кризисной корзины" — гречневую крупу, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички и так далее. В связи с этим, сообщает парламентарий, в его адрес приходят многочисленные сообщения от жителей регионов.

"Вместе с ценами на продукты растут и цены на их доставку, тем самым поднимая стоимость доставленной продукции в Москву ещё выше, что в свою очередь, даёт очередной толчок росту цен в субъектах. Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости "кризисной корзины", — сообщает Чернышов в своём письме.

Парламентарий отметил, что дефицита товаров этой категории повышенного спроса в России нет. Однако отдельные ритейлеры и коммерсанты, спекулируя на человеческой панике, начинают необоснованно поднимать цены, искусственно создавая ажиотаж в связи с якобы возможным кризисом.

"Опасность подобных спекуляций заключается ещё и в том, что повышение цен на продукты начинает двигаться от столицы в регионы, лишая граждан возможности приобрести самое необходимое. Так, цена за 1 кг гречки в Москве, взвинченная до уровня 250 рублей сделает крупу дорогой для жителей мегаполиса, но абсолютно непосильной для населения большинства регионов", — пояснил депутат.