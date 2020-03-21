МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Рубль с начала прошлой недели обрушился до четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, бегство от риска на глобальном рынке усилилось на фоне пандемия коронавируса, в результате чего официальный курс доллара к рублю вырос к концу текущей недели на 12,64 рубля, до 80,16 рубля.

"В среднем сырье в стоимости продукции занимает 60-70%, стоимость труда не подорожала, налоги не изменились, поэтому не прямо пропорционально, а с некоторым коэффициентом, повышение цен может быть по всей рыбной продукции", — сказал исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. При этом подорожание импортной продукции более вероятно, чем российской, но цены в рублях могут дорожать на курс изменения валюты, добавил он, напомнив про опыт кризисных ситуаций 2008 и 2014 года.

Эксперт говорит, что традиционно больше 80% российского промысла привязано к мировым ценам, которые для внутреннего рынка номинируются в валюте и пересчитываются по текущему курсу. Между тем, фундаментальных факторов роста цен в целом на продовольствие в России на сегодня нет, кроме одного — нынешнего ажиотажного спроса. "По данным коллег из ритейла, по отдельным позициям по рыбе спрос удвоился: но это растет не потребление, а перемещение с одного места хранения в другое место хранения. Но магазин со складом — это неограниченный объем хранения, а у каждого из нас дома, как правило, один холодильник очень ограниченного объема. Но потребители точно за этой продукцией какое-то время приходить не будут", — сказал Гудков.

Если бы переработка рыбы стимулировалась внутри страны, а на экспорт больше поставлялась готовая продукцию, потери отрасли могли бы быть меньше. "В отличие от переработчиков и поставщиков мясной и молочной продукции, где и сырье, и переработка развивается — потому и цены более стабильны, и рабочие места есть, — с рыбой у нас всегда провал", — считает глава отраслевой ассоциации.

Общий объём добычи водных биоресурсов в РФ за 2019 год составил около 4,92 миллиона тонн, на 2,2% меньше 2018 года. Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, где добыто более 3,42 миллиона тонн (минус 1%). Потребительские цены на рыбу и морепродукты в 2019 году выросли на 4,9%, по данным Росстата.

"Если рубль за доллар останется на этом же уровне, не исключено, что примерно на таком же уровне могут подняться цены на большую часть рыбной продукции, которая пользуется экспортным спросом. Внутренние цены — тут зависимость в основном от вылова", — предположила руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. Но в течение какого времени могут вырасти цены, невозможно прогнозировать, так как многое зависит от объема сформированных запасов, от импортного спроса и со стороны розничных покупателей, добавила эксперт. По ее мнению, для корректной оценки возможного роста стоимости рыбной продукции в условиях роста доллара стоит дождаться итогов путины 2020 года, а также прояснения ситуации с экспортом, объем которого в настоящее время неясен из-за ситуации с коронавирусом.

"Если будет новый всплеск эпидемии у Китая, Кореи, Вьетнама, наших основных экспортных партнеров, то тогда уже никакие прогнозы делать нельзя, если обойдется без всплесков, возможно, они начнут работать в обычном режиме, и тогда в эту путину, в этом году мы, возможно, будем наблюдать рост цен", — предположила Кирова. В качестве продукции, не идущей на экспорт, она привела в пример черноморскую кильку и бычков, цена на которые не будет зависеть от доллара, еще один пример — щучья икра. "Ее ценник подрос, так как зависит от вылова, в этом году он был очень плохой. Когда пойдет новая партия (сейчас вылов уже заканчивается), через месяц, через два, тогда может дорожать", — сказала собеседник агентства.