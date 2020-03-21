Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса РФ на период до 2030 г
МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что необходимость выработки документа долгосрочного планирования в этих сферах на период до 2030 года возникла в целях стабильного и динамичного развития национальной экономики.
"Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200321/831119764.html