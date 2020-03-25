МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Молочная отрасль России производит продукцию непрерывно, даже в нерабочие дни покупатели не перестают покупать продукцию, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Данные меры связаны с распространением коронавируса в России.

"Молочная отрасль имеет непрерывный цикл производства. Коровы на фермах не перестанут давать молоко, это сырье нужно перерабатывать и поставлять товары магазины, потому что даже на карантинных каникулах покупатели не перестанут приобретать молочные продукты. Эта категория занимает лидирующие места в покупательской корзине, и ее производство не может быть приостановлено", — сказал Белов.

По его словам, компании отрасли в настоящее время рассматривают возможность введения каникул для тех сотрудников, от которых не зависит производственный процесс, но это меньшая часть сотрудников, занятых в секторе.

"Всего в нашей отрасли без учета более 2 миллионов личных подсобных хозяйств занято более 1,4 миллиона работников: более 1,2 миллиона занятых в производстве, более 160 тысяч занятых в переработке, более 40 тысяч занятых в обслуживающих компаниях", — сказал гендиректор союза.