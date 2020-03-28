МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Дефицита какой-либо категории молочных продуктов из-за ограничения движения через границу России не ожидается, сообщил РИА Новости представитель Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

Правительство РФ приняло решение с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Такое решение принято для предупреждения проникновения коронавируса в Россию. Ограничения не коснутся россиян — водителей грузовых автомобилей международного сообщения.

"В настоящее время поставки молочных продуктов грузовым транспортом не ограничены, белорусские товары будут реализованы без ограничений. Дефицита по какой-либо категории на полках магазинов не ожидается", — сказал представитель "Союзмолока".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.