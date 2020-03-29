МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Магазины "Ашан" будут работать в прежнем режиме на фоне новых ограничений из-за коронавируса в Москве, запасы товаров на складах поставщиков достаточные, дефицита не предвидится, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия".

"Гипермаркеты "Ашан" будут работать в прежнем режиме. Запасы на складах поставщиков достаточные. Дефицит не предвидится, так как никаких ограничений для грузового транспорта нет. Доставки осуществляются в штатном режиме. В магазинах предприняты дополнительные меры безопасности. Надеемся, что клиенты будут ответственно относится к сложившейся ситуации и посещать магазины при реальной необходимости", — сказали в ритейлере.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста. Согласно указу мэра Москвы, с 30 марта покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Выходить можно для поездки на работу, которая не приостановлена в соответствии с указом, а также для осуществления деятельности, связанной с передвижением по Москве, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не запрещена указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом. Также разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, и вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.