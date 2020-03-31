КИЕВ, 31 мар /ПРАЙМ/. Парламент Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 259 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

В первоначальной редакции закона предполагалось, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Право собственности предлагают также предоставить банкам и кредитным учреждениям, но лишь в случае взыскания залога.

Документ предусматривает, что первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектар в одни руки.

"Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в тексте закона. При этом отмечается, что этот запрет теряет силу при условии одобрения решения о продаже земли иностранцам на референдуме.

Законом запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.

Документом также предлагается дополнить закон "О санкциях" новым видом санкций "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Они будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.

Две фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — за жизнь" уже заявили, что оспорят принятие этого закона в Конституционном суде, так как он противоречат Основному закону и при его рассмотрении была нарушена процедура.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.