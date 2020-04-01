МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Татарстана в деле о банкротстве крупного производителя удобрений АО "Аммоний" признал обоснованным требование к нему госкорпорации ВЭБ в размере почти 96 миллиардов рублей, следует из опубликованного определения суда.

Поскольку кредитор, должник и временный управляющий в своих отзывах не возражали по существу требования и просили рассмотреть требование в их отсутствие, суд рассмотрел заявление ВЭБа без вызова сторон и полностью его удовлетворил, включив сумму долга в реестр требований кредиторов "Аммония".

В материалах дела говорится, что ВЭБ с 2011 по 2014 годы заключил с "Аммонием" четыре кредитных соглашения, предоставив по ним заводу более 1,8 миллиарда долларов. Основной долг заемщика по состоянию на ноябрь прошлого года составлял более 1,6 миллиарда долларов, в том числе просроченный – более 363 миллионов долларов. Трудности с обслуживанием кредитов у "Аммония" начались после 2016 года из-за роста курса доллара и падения мировых цен на выпускаемую должником продукцию.

Арбитражный суд Татарстана в ноябре 2019 года по заявлению ВЭБа ввел в отношении "Аммония" начальную процедуру банкротства – наблюдение. В реестр требований кредиторов тогда была включена задолженность перед заявителем в размере более 15,7 миллиарда рублей.

Пресс-служба президента Татарстана в ноябре по итогам встречи Рустама Минниханова с председателем ВЭБа Игорем Шуваловым сообщала, что Татарстан и ВЭБ заинтересованы в сохранении стабильной работы завода "Аммоний" и продолжают работу по привлечению в проект профильного инвестора. В сообщении отмечалось, что процедура наблюдения на "Аммонии" была введена в целях восстановления платежеспособности предприятия в переходный период и согласована всеми сторонами процесса.

"Аммоний" создан в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО "Татаммоний" (52,9%), ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).

В августе 2019 года ВЭБ сообщал, что кемеровский "Азот" (входит в "СДС-Азот" Романа Троценко) покупает у него права требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений "Аммоний" за 900 миллионов долларов. Троценко в начале сентября говорил, что планирует купить 100% "Аммония" в 2019 году, а инвестиции в него в ближайшие два года составят 12 миллиардов рублей.