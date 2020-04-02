ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр /ПРАЙМ/. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обратилась в Минприроды РФ из-за запрета промысла морского ежа и гребешка в акватории федерального заказника "Малые Курилы", сообщил РИА Новости в четверг президент отраслевого объединения Максим Козлов.

"Мы направили обращение к главе министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, в котором просим разобраться в ситуации и восстановить право рыбохозяйственных организаций на добычу этих видов биоресурсов", — рассказал собеседник агентства.

По словам Козлова, ранее подобный промысел разрешался при условии соблюдения режима особой охраны данной территории и согласования способов и района добычи с Минприроды.

"Поэтому, как обычно, до Нового года рыбаки подали заявки на согласование условий промысла на предстоящий промысловый сезон. При этом указали соблюдение всех требований, на основании которых получали согласование на их вылов. Однако получили отказ", — поделился глава Ассоциации, добавив, что заповедник "Курильский", за которым закреплена защита биоразнообразия, ссылается на необходимость сохранения в нем водных биоресурсов.

Козлов отметил, что хозяйственная деятельность рыбопромышленных компаний на данных объектах обеспечивает занятость не менее 30% жителей Южно-Курильского района.

"Ограничение работы малых и средних предприятий Курильских островов в условиях распространения коронавируса может привести не только к экономическим потерям, но и к социальной напряженности. Кроме того, бюджеты всех уровней могут недополучить в год налогов и сборов от промысла ежа и гребешка в сумму не менее 80,6 миллиона рублей в год и валютной выручки в 12,9 миллиона долларов", — заключил Козлов.