МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основательница сети семейных кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова считает, что государство должно снять с бизнеса расходы из-за нерабочего апреля и взять их на себя.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом губернаторам предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим в регионе. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

"Во-первых, я не считаю эту меру оправданной, во-вторых, даже если бы она была оправданной, расходы по вот этим вот мерам должно было взять на себя государство, а никак не частный бизнес", — сказала Татулова РИА Новости.

Она запомнилась многим по эмоциональному выступлению на встрече Путина с предпринимателями 26 марта, на следующий день после объявления о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Татулова просила, чтобы правительство как можно оперативнее приняло меры поддержки бизнеса, который в отсутствие "подушки безопасности" сейчас решает, банкротиться или дальше побарахтаться.

В четверг Татулова отметила, что, как и многие предприниматели, "находится в шоке" из-за ограничений, вызванных коронавирусом. "Мы будем и дальше пытаться не умереть", — подытожила она.

Комментируя РИА Новости обеспокоенность некоторых экспертов о стоимости для экономики решения о нерабочих днях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что жесткость или гибкость режима нерабочих дней предстоит определять главам регионов, и им виднее, как обеспечить продолжение экономической активности без угрозы здоровью и жизни людей.