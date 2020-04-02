КИЕВ, 2 апр /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг ввел запрет на экспорт гречки до 1 июля, данная мера является временной и необходимой для защиты внутреннего рынка, сообщила пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что проблем с обеспечением продуктами на Украине нет, небольшое повышение цен на импортные продукты связано с ростом их стоимости на мировых рынках

"Второго апреля на внеочередном заседании правительства принято постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109", которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

В Минэкономики добавили, что решение о запрете экспорта гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. "Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время ведет диалог с производителями", — добавили в министерстве.