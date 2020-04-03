МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Ужесточение регионами правил продажи алкоголя в магазинах на фоне других ограничений из-за распространения коронавируса может привести к банкротствам многих небольших российских пивоварен, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

"Сфера общественного питания — очень значимое направление для пивоваров. У некоторых малых и средних пивоваренных компаний доля продаж в сегменте HoReCa достигает даже 100%. И этот важный канал продаж пива уже перестал существовать. Поэтому сейчас критически важно сохранить остальные каналы реализации производимой пивоварами продукции, а не ограничивать их под предлогом борьбы с распространением пандемии", — сказал Бриман.

"Ограничения из-за коронавируса, включая остановку работы в России заведений общепита и дополнительные ограничения правил продажи алкоголя в региональных магазинах, могут привести к банкротствам многих российских пивоварен. Многие малые и средние компании окажутся на грани банкротства, если ситуация будет развиваться подобным образом, особенно когда в России нерабочие дни продлены еще на месяц", — добавил он.

Председатель совета союза указал, что изменения, происходящие в российской экономике в последнее время, не могут не отражаться на пивоваренной отрасли. Проявляются и негативные последствия от мер, которые вводятся в связи с распространением COVID-19.

"Например, машинам из одного региона не дают проехать в другой регион, где традиционно отгружалась пивоваренная продукция. В разных регионах вводятся разные требования, составляются разные списки, справки, чтобы сотрудники могли попасть на производство", — привел пример собеседник агентства.

В то же время, по его словам, пивоваренные компании России пока продолжают работать. В марте наблюдался даже небольшой всплеск продаж пива в гипермаркетах и супермаркетах на фоне повышенного спроса населения на продукты.

"Но в это же время, во-первых, начала закрываться система общественного питания, во-вторых, снизились продажи в небольших магазинах. В-третьих, на этой неделе отдельные регионы начали вводить ограничения на продажу алкогольных напитков, в том числе пива. В результате рост продаж в супермаркетах и гипермаркетах никак не повлиял на общий негативный тренд на рынке", — резюмировал Бриман.