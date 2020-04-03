МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российские аграрии к 3 апреля засеяли яровыми культурами 2,7 миллиона гектаров, что в 2,3 раза больше, чем на аналогичную дату 2019 года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Сев проведен на 5,3% прогнозной площади. Яровые зерновые культуры посеяны на площади 1,9 миллиона гектаров, или 6,4% к прогнозной площади.

В частности, сев яровой пшеницы проведен на площади 205,9 тысячи гектаров (1,7% к прогнозной площади). Яровой ячмень посеян на площади 1,1 миллиона гектаров (13,9% к прогнозу), кукуруза — на площади 29,2 тысячи гектаров (1,1% к прогнозу).

Фабричная сахарная свекла в отдельных регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов посеяна на площади 206,8 тысячи гектаров, или 19,1% к прогнозной площади.

Озимых зерновых культур в целом по стране по состоянию на 3 апреля подкормлено на площади 11,9 миллиона гектаров (65,2% к общей площади сева в 18,3 миллиона гектаров).