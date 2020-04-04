МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж водки и коньяка в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года могли подскочить сразу на 20% на фоне распространения коронавирусной инфекции в РФ, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"По итогам марта ожидается рост статистических показателей по розничной продаже всех видов алкогольной продукции. По водке и коньяку — в пределах 20% рост по сравнению с мартом 2019 года, по вину — на 10%, по пиву — на 5%. В апреле рост продаж будет более значительным", — сказал Шапкин.

По его мнению, ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста ее потребления, так и использования в качестве антисептиков.

Статистика прошлого года показывает гораздо более скромную динамику: по данным экспертов союза, в марте 2019 года розничные продажи водки сократились на 0,1%, до 5,9 миллиона декалитров, коньяка — выросли на 5%, на 967,8 тысячи декалитров. Объем розничной продажи вин в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года вырос на 1,8%, до 4,3 миллиона декалитров.