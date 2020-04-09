МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

"Если говорить о запасах гречихи, из которой делают гречневую крупу, то по состоянию на сегодняшний день у аграриев остатки не менее 300 тысяч тонн. У нас есть понимание, что этих запасов хватит еще до урожая следующего года", — сказал Хатуов на пресс-конференции в четверг.

Россияне в марте текущего года на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля резко увеличили спрос на ряд товаров длительного хранения, в частности — на гречневую крупу. Первый замглавы Минсельхоза отметил, что, по мнению министерства, в целом спрос на гречку в РФ останется стабильным. "Есть физиологическая норма потребления, и вряд ли она будет превышена", — указал он.

"Если говорить о некоторых запасах, которые делают жители нашей страны в силу произошедшего, то наше видение — эти запасы уже состоялись", — сказал Хатуов.

По данным Росстата, посевная площадь под гречиху в России в хозяйствах всех категорий в 2019 году составила 811,39 тысячи гектаров, сократившись на 22,3% по сравнению с предыдущим годом. Первый замглавы Минсельхоза указал, что в 2020 году возможно увеличение посевных площадей на 50-70 тысяч гектаров.

"По этой структуре мы работаем, обсуждаем с экспертами в регионах. Мы считаем, что объем производства гречихи на таких площадях позволит иметь нам двухгодовой запас гречихи для удовлетворения нужд и спроса наших покупателей", — добавил он.