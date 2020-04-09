КРАСНОДАР, 9 апр /ПРАЙМ/. Кубанским производителям сои предоставят господдержку в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", говорится в сообщении администрации Краснодарского края со ссылкой на региональный минсельхоз.

"В целях поддержки производства сои в Краснодарском крае в этом году будет предоставляться субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян этой агрокультуры. Ставка составит 10% от стоимости фактически высеянных семян на субсидируемой площади", – говорится в сообщении.

Кроме того, субсидию можно получить в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", согласно которому также предусмотрена господдержка на возмещение части затрат на производство этой культуры.

Уточняется, что аграрии уже приступили к севу сои. В планах засеять агрокультурой более 180 тысяч гектаров. По данным минсельхоза, на сегодняшний день соя уже посеяна на площади 11 тысяч гектаров, что составляет 6% от запланированного.

По данным краевых властей, в 2019 году хозяйства Краснодарского края получили рекордный урожай сои за всю историю ее возделывания на Кубани – 366,7 тысячи тонн. Заготовлено 8,4% маслосемян сои от общего объема заготовок в России и 89% от регионов ЮФО. В девяти муниципальных образованиях Краснодарского края урожайность сои превысила 20 центнеров с одного гектара.