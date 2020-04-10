ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп поручил министру сельского хозяйства Сонни Пердью ускорить выделение помощи малым фермерским хозяйствам в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса.

"Я поручил министру Сонни Пердью ускорить помощь нашим фермерам, особенно малым фермерским хозяйствам, которым прямо сейчас приходится тяжело. Я ожидаю, что министр Пердью использует все средства и полномочия в своем распоряжении, чтобы гарантировать, что наше продовольственное снабжение стабильно, надежно и в безопасности", — написал он в пятницу в своем Twitter.