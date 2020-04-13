МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Крупнейший производитель спортивной обуви Pou Chen Corp может временно остановить производство во Вьетнаме в связи с распространением коронавируса, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, власти города Хошимин, где расположена фабрика, обеспокоены, тем что она продолжает свою деятельность. В распоряжении агентства попало письмо мэра города премьер-министру страны, в котором тот выразил опасение из-за того, что в случае вспышки коронавируса, есть риск заражения не только сотрудников этой компании, но и соседних, а также жителей ближайших провинций. Всего в компании сейчас работают 70 тысяч сотрудников.

Отмечается, что производство пока могут отменить до 15 апреля, однако в случае продления распоряжения об изоляции в стране после этой даты ограничение для фабрики также будет продлено. После решения мэра об остановке производства указ должен быть подписан премьером.

Корпорация Pou Chen является крупнейшим производителем спортивной обуви. Она занимается производством обуви для Nike, Adidas и New Balance и имеет отделения в Китае, Индонезии, Мексике и Вьетнаме.