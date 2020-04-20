МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе агропромышленных и строительных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет "Рекомендации по организации работы предприятий агропромышленного комплекса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" для руководства в работе".

В частности, при входе на предприятие необходимо разместить информационные стенды с памятками для работников по соблюдению профилактических мероприятий, включая регулярное мытье рук c мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего дня, говорится в рекомендациях.

"Доставка сотрудников до работы на корпоративном транспорте организации (по возможности). Проведение проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех поверхностей салона автотранспортного средства по окончании рабочей смены", — отмечается в документе.

Также необходимо обеспечивать контроль за применением работниками всех подразделений средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), организовать питьевой режим сотрудников, регулярно проверять эффективность работы вентиляционных систем на производстве и так далее.

Также Роспотребнадзор выпустил рекомендации о проведении профилактических и дезинфицирующих мероприятий для работников строительной отрасли.

"Обеспечить разделение всех работников, задействованных в работах одного строительного проекта, по бригадам в зависимости от выполняемых работ, в целях минимизации контакта", — говорится в рекомендациях.

Указанное разделение, добавляют в ведомстве, необходимо учитывать и при расселении работников в местах проживания. В целях обеспечения бесперебойного выполнения строительных работ рекомендуется сформировать резервные бригады рабочих или организовать работу по типу вахтового метода с недопущением контакта между разными сменами вне работ.

"Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещения на другие участки, в отделы, помещения, связанные с выполнением прямых должностных обязанностей", — говорится в рекомендациях.

При централизованном питании работников рекомендуется организовать посещение столовой коллективами участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику. Роспотребнадзор рекомендовал также организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок, и дал ряд других рекомендаций для профилактики распространения коронавируса.