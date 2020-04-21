МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг России направил в Минсельхоз, Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру информацию о завышении некоторыми поставщиками закупочных цен на продукты питания в период ажиотажного спроса из-за коронавируса в марте, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ранее российские объединения производителей продовольственной продукции обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений для сохранения стабильной работы бизнеса в текущих условиях, среди них — закрепление в договорах поставки моратория на штрафы за недопоставку продуктов, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам Евтухова, опыт введения такого моратория в марте, когда по ряду позиций спрос превышал 300% от обычного объема продаж, оказался отрицательным и едва не привел к неоправданному росту цен. После введения моратория ритейлеры столкнулись с рядом проблем: некоторые поставщики требовали повышения закупочных цен и отказывались отгружать товары.

В частности, поставщики сообщили о повышении цен на молоко — на 15%; соусы, масло — на 10-25%; на макароны — до 20%; муку — до 26%; чай — до 27%; гречку — до 29%; рис — до 40%. Рыба, мясо и колбаса при этом выросли в цене на 10%. В крупных федеральных торговых сетях число поставщиков, заявивших повышение цен, на сегодняшний день достигает 30% от их общего числа, подчеркнул он.

"Информацию о принуждении к повышению цен от торговых сетей мы в Минпромторге уже получили, а также она была направлена организациями торговли в Минсельхоз России, ФАС России и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. По всем ситуациям будет или уже идёт разбирательство", — сообщал замглавы Минпромторга.

Как добавил Евтухов, ссылаясь на данные Росстата, в текущей экономической ситуации рост цен товаров на полках крупнейших торговых сетей незначителен — в два раза ниже инфляции на продовольственные товары — 2,2%. "Для дальнейшего сохранения продовольственной безопасности нашей страны и недопущения роста цен на продукты питания, не считаем возможным принимать решения, существенно облегчающие условия ведения бизнеса поставщикам продуктов, но при этом ухудшающие эти же условия для организаций торговли, реализующих их конечному потребителю", — подчеркнул замминистра.

По мнению Евтухова, опыт введения мораториев может быть реализован игроками рынка добровольно, без мер госрегулирования. "Любое навязывание жёстких правил игры в этой части грозит массовыми нарушениями договоров поставки, что скажется на простых гражданах — покупателях продукции", — заметил он.