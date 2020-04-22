МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Производство ряда продуктов питания, предметов гигиены и бытовой химии в РФ в марте резко выросло из-за ажиотажа на фоне пандемии коронавируса, говорится в пояснении Росстата к данным по динамике промпроизводства в стране.

Продукты с длительным сроком хранения пользовались в марте повышенным спросом у россиян – их скупали на фоне новостей о распространении коронавируса в ожидании введения режима самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

"Из-за возникновения эффекта "ажиотажного спроса" на отдельных рынках, заметно выросло производство соответствующих товаров (консервы, крупы, пищевые концентраты, растительные масла, гигиенические бумажные изделия, товары бытовой химии и т.п.)", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в комментарии Росстата, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары.

ГРЕЧКА И МАКАРОНЫ

Производство гречневой крупы в России в марте увеличилось на 45,8% по сравнению с февралем текущего года и на 41,1% — к марту прошлого года, а производство макарон выросло на 25,9% и на 20,7% соответственно, говорится в сообщении Росстата. Именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос россиян в прошлом месяце.

"Производство гречневой крупы в марте 2020 года составило 50,5 тысячи тонн. Рост к февралю 2020 года составил 45,8%, к марту 2019 года — 41,1 %", — говорится в сообщении. Вместе с тем объем производства гречки в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5,7%.

"Значительно выросло в марте 2020 года производство макаронных и аналогичных мучных изделий: рост к февралю 2020 года составил 25,9%, к марту 2019 года — 20,7% (объем за март 2020 года – 144 тысяч тонн)", — добавляет статистическое ведомство. В январе-марте 2020 года рост производства в годовом выражении составил 7,6%.

Объемы переработки и консервирования фруктов и овощей увеличились на 17,4% по сравнению с мартом 2019 года. Переработка картофеля выросла на 24,3% по сравнению с мартом прошлого года и на 13,3% по сравнению с февралем текущего года. В первом квартале было переработано 87 тысяч тонн картофеля, что 27,5% больше, чем за январь-март 2019 года.

При этом в марте сократилось производство сахара — на 34,1% по сравнению с мартом 2019 года и на 70,7% по сравнению с февралем текущего года. "Тем не менее, за счет активного использования запасов урожая прошлого года в январе-феврале, в первом квартале 2020 года российские сахарозаводчики произвели продукции на 178,1% больше, чем за январь-март 2019 года", — добавляет Росстат.

Ведомство указывает, что на снижение объемов производства сахара, в том числе, повлияло изменение производственной политики предприятий Липецкой области. "Погодные условия предоставили возможность длительного хранения сахарной свеклы на полях и сроки ее переработки были увеличены, а объемы производства в январе-феврале выросли. Увеличились остатки продукции на складах, что привело к снижению выпуска продукции в марте 2020 года", — поясняется в сообщении.

"Существенным фактором снижения объемов производства также является низкая рыночная стоимость продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По данным производителей отпускные цены в 2020 году за килограмм продукции снизились до примерно 20 рублей. В аналогичный период прошлого года они находились на уровне 30 рублей за 1 килограмм", — указывает Росстат.

РОСТ ЦЕН

Рост цен на гречневую крупу в России ускорился — с 14 по 20 апреля гречка подорожала на 3,1%, цены на сахар и яйца росли медленнее, чем неделей ранее, увеличившись на 1,1% и 1,9% соответственно.

"За период с 14 по 20 апреля 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 3,1%. Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 17 субъектах — на 5% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Смоленской и Костромской областях — 11,9% и 10,5% соответственно", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Тюменской области без автономных округов, входящих в состав области, гречка подешевела на 1,1%, в Свердловской области — на 0,2%. Неделей ранее, с 7 по 13 апреля, данная крупа в России подорожала на 2,8%.

Цены на куриные яйца на прошлой отчетной неделе выросли на 1,9%. "Увеличение цен на 3% и более отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, из них более всего в Смоленской области — на 6,6% и Ненецком автономном округе — на 5,9%. Более всего цены на яйца куриные снизились в Республике Мордовия — на 10,6%", — сообщает Росстат.

На предыдущей неделе яйца выросли в цене на 2,5%. В свою очередь шлифованный рис в России с 14 по 20 апреля подорожал на 1,5% против 1,4% неделей ранее, сахар — на 1,1% против 2,1%.

Цены на мясные консервы для детского питания на прошлой неделе выросли на 0,8%, вермишель — на 0,7%, пшеничную муку — на 0,6%, на мясо кур, мясные консервы и пшено — на 0,5%, на говядину, подсолнечное масло, макаронные изделия и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,4%. Сосиски, сардельки, маргарин, стерилизованное молоко, жирный творог, овощные консервы для детского питания, водка, шоколадные конфеты, чай и соль подорожали на 0,3%.

ОВОЩИ

Огурцы и помидоры в России за неделю продолжили дешеветь, замедлился рост цен и на лук — он подорожал на 10,5%, следует из данных Росстата.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,1%, в том числе на лук репчатый — 10,5%, капусту белокочанную — 3,9%, морковь — 3,7%, картофель — 3,5%, яблоки — 2,6%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,2%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее (с 7 по 13 апреля) лук подорожал на 13,1% к дате предыдущей регистрации цен. Цены на белокочанную капусту тогда выросли на 3,6%, морковь подорожала на 4%, картофель — на 3,5%. Однако темп прироста цен на яблоки, напротив, ускорился: на предыдущей отчетной неделе он составлял 2,1%.