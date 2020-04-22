БРЮССЕЛЬ, 22 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия должна расширить поддержку сельского хозяйства Евросоюза, чтобы фермеры смогли продолжать поставлять продукцию во время и после нынешнего кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, считает глава комитета Европарламента по сельскому хозяйству Норберт Линс.

"Я приветствую все действия, предпринятые Еврокомиссией для смягчения воздействия пандемии COVID-19 на наших фермеров… Мы понимаем, что бюджет ЕС ограничен. Но сейчас не время быть экономными и не время колебаться. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, и нам нужны решительные действия, чтобы спасти наших фермеров, чтобы они могли продолжать поставлять еду на наши столы — во время этой пандемии и после ее окончания", — цитируются его словам в сообщении Европарламента.

Депутат считает, что ЕК и страны Евросоюза должны активировать все имеющиеся в их распоряжении инструменты и сделать это быстро.

Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС серьезно страдают от этой ситуации.

ЕК отмечала, что агропродовольственный сектор ЕС демонстрирует устойчивость во время этого кризиса, тем не менее, некоторые его области сильно пострадали. Еврокомиссия с начала апреля сделала ряд предложений по поддержке различных секторов сельского хозяйства ЕС, в том числе, мясного, молочного, винного и цветочного.