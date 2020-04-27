Добавлен комментарий ФАО и бэкграунд (после четвертого абзаца)

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Правительство России в текущем году выделит до 10 миллионов долларов фонду Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на расходы, связанные с мероприятиями по борьбе с нашествием саранчовых в Кении, Уганде, Эфиопии и Южном Судане, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос Российской Федерации в размере до 10 миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по борьбе с нашествием саранчовых", — отмечается в документе.

Уточняется, что из общей суммы по 3 миллиона долларов будут направлены в Кению, Уганду и Эфиопию. Еще 1 миллион долларов направят в Южный Судан.

В распоряжении также отмечено, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД РФ проинформировать о принятом решении Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН и правительства стран, в которые планируется направить средства. В свою очередь Минфин должен профинансировать расходы за счет бюджета.

ФАО объявила чрезвычайный гуманитарный призыв для помощи пострадавшим странам на сумму 138 миллионов долларов, которые необходимы для обработки свыше 1 миллиона гектаров земель и немедленной помощи 110 тысячам домохозяйств, лишившихся источников средств к существованию. В пакет помощи входят пестициды и средства их доставки, продовольствие, фураж и семена. На середину апреля 2020 года благодаря донорам Продовольственная организация уже аккумулировала 113 миллионов долларов.

"Вместе с тем, на сегодня дефицит финансирования чрезвычайной операции ФАО по борьбе с саранчой составляет 40 миллионов долларов. Наиболее критична ситуация в Эфиопии (дефицит 13,8 миллиона долларов) и в Южном Судане (дефицит 2,5 миллиона долларов). Каждый день промедления несет потери тысяч тонн урожая и фуража, а значит приближает угрозу массового голода в этих странах", — отмечается в пресс-релизе отделения ФАО для связи с Россией.

В организации подчеркнули, что российский взнос будет способствовать покрытию этого дефицита и позволит закупить необходимые объемы пестицидов, горючего, техники и оборудования, а также обучить и нанять персонал для борьбы с вредителями.

По данным ФАО, с начала 2020 года Восточная Африка испытывает крупнейшее за последние десятилетия нашествие пустынной саранчи, которая является самым опустошительным перелетным вредителем в мире: одна стая саранчи на площади в один квадратный километр состоит из почти 80 млн насекомых. Такая стая способна потребить за день столько же пищи, сколько достаточно для 35 тысяч человек.

Ситуация с распространением пустынной саранчи резко обострилась из-за того, что благоприятные климатические условия способствовали интенсивному размножению вредителя в Восточной Африке, Юго-Западной Азии и в районах вокруг Красного моря.

Особую тревогу вызывает ситуация в Эфиопии, Сомали, Кении, Уганде, Танзании, Южном Судане, а также Джибути и Эритрее. По оценкам ФАО, из-за нашествия саранчи в этих странах на грань голода поставлены свыше 20 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что повсеместные дожди в марте должны в ближайшие месяцы привести к резкому увеличению численности саранчи в этом регионе, и новые стаи саранчи двинутся из Кении в Южный Судан и Уганду. Между тем, в Иране и Йемене растет новое поколение саранчи.