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МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Ранее в понедельник пресс-служба "Единой России" сообщила, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, "публично обвиненного в совращении малолетних". Турчак в своем обращении отмечал, что появившаяся в СМИ информация о Натарове дискредитирует органы государственной власти, "тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей".

"Двадцать седьмого апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", — говорится в сообщении Минсельхоза.

В Россельхознадзоре подтвердили увольнение Натарова. "Сегодня экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной компанией в СМИ", — сообщили в ведомстве.

"Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением", — добавили в Россельхознадзоре.