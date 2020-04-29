БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр /ПРАЙМ/. Комитет какао и кофе Ассоциации экспортеров Перу (ADEX) озабочен ситуацией в сфере производства какао в стране, в которой занято более 100 тысяч семей в 16 регионах, говорится в заявлении организации.

"Производители сталкиваются с экономическими потерями до 40% из-за влияния COVID-19 на процессы в Перу и в мире. Ситуация обусловлена рядом факторов", — отмечет ассоциация.

Во-первых, большинство работников, занятых в сборе какао, не могут приехать из своих регионов из-за ограничений, введенных правительством стране на передвижение граждан. Зерно перезревает. "Много какао будет потеряно на деревьях, и качество будет плохим", — говорит организация.

Кроме того, цены на нью-йоркской бирже показали снижение с начала года – с 2 948 долларов за тонну (в начале февраля) до 2 200 долларов. Также упал спрос на какао-бобы в США и Азии, скорее всего, он снизится и в Европе.

"ADEX ожидает, что правительство примет меры, которые помогут преодолеть эту сложную ситуацию. Компании отмечают, что негативное влияние COVID-19 в мире будет наиболее сильно ощутим во втором квартале", — говорится в заявлении.