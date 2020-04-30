МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Региональные команды федерального проекта "Гастрономическая карта России" представят страну во всемирной кампании поддержки мировой индустрии путешествий, сообщает Ростуризм.

По инициативе Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) стартовала всемирная кампания поддержки мировой индустрии путешествий с хэштегом #TravelTomorrow.

"Гастрономические особенности регионов и стран – это огромный пласт мировой истории, культуры и ценностей отдельных народов. Местная кухня всегда является неотъемлемой частью путешествия и оказывает большую роль в процессе познания той или иной страны. Даже сейчас, в эпоху глобальной самоизоляции, у нас остается возможность поддерживать связь с миром и разнообразить свою жизнь через гастрономические путешествия", — подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

По словам главы ведомства, исторически сложилось, что на всей территории России представлено огромное кулинарное многообразие, и каждый регион может удивить своих гостей местным традиционным блюдом. Это является значительным преимуществом России на международном туристическом рынке, "поэтому мы считаем важным рассказывать о нашей национальной кухне всему миру".

В Ростуризме уверены, что новая кампания UNWTO, которая запускается 1 мая, является уникальной возможностью поделиться главным блюдом своей страны, показав, как кулинарное наследие отражает ощущение общности и культуры, которое может пересекать границы и поддержать мечту о путешествиях через гастрономию и кулинарию.

"При информационной поддержке Федерального агентства по туризму и министерства иностранных дел Российской Федерации, Национальной ассоциации кулинаров России, Федерации рестораторов и отельеров, от России данную инициативу поддержат региональные команды федерального проекта "Гастрономическая карта России", — уточнили в ведомстве.

К участию в кампании UNWTO приглашаются все регионы Российской Федерации. На сегодня в подготовку включились шеф-повара и производители из более чем 40 регионов — от Арктики до юга России, регионы "Золотого кольца", от Сибири до Урала, от Северного Кавказа до Дальнего Востока. География регионов-участников обширная, на майских праздниках ожидается массовое включение шеф-поваров и кулинаров России в мировой флешмоб.