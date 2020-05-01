МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Российские производители тепличных овощей на фоне роста урожая и снижения рентабельности присматриваются к экспортным рынкам, одним из перспективных направлений являются поставки в страны Персидского залива, сообщили РИА Новости представители компаний.

Объемов производства овощей закрытого грунта в настоящее время достаточно для обеспечения российского рынка: в частности, за последние пять лет в целом по стране было построено более 1,1 тысячи гектаров теплиц, а Россия на 90% обеспечена огурцами и на 60% — томатами, сообщил в пятницу Минсельхоз. В текущем году министерство ожидает очередной рекордный объем производства тепличных овощей — не менее 1,25 миллиона тонн, на 6,1% выше уровня 2019 года.

"Производство сегодня постепенно увеличивается, и хотя говорить об экспорте как о каком-то массовом явлении пока рановато, конечно, наши предприятия должны заранее думать о завтрашнем дне и пытаться постепенно налаживать взаимосвязи. Тем более у нас не самая дешевая продукция, большие ежегодные расходы на свет, на газ, по сравнению, например, с Турцией, но у нас более качественная продукция", — говорит генеральный директор ассоциации "Теплицы России" Наталья Рогова.

Между тем, она напомнила, что Россия не так давно достигла показателей по обеспеченности огурцом и продолжает импортировать томаты, поэтому думать о массовом экспорте этой культуры пока рано, особенно на фоне сложной ситуации в период пандемии коронавируса.

ЭМИРАТЫ, ЕВРОПА И СНГ

"Более интересен в плане экспорта на данный момент ближневосточный рынок. В ОАЭ высокомаржинальные продукты и довольно дорогая упаковка, российский рынок значительно отстает от рынка ОАЭ по креативности фасовки. Однако преимущество наших производителей заключается в уникальных сортах томатной продукции с разнообразной формой и большим содержанием брикс (растворимых сахаров — ред.)", — сказал гендиректор компании "Моё лето", крупного производителя овощей и грибов, Вагиф Бикулов.

По его словам, в 2019 году компания не экспортировала продукцию, но в настоящий момент ведет переговоры о поставках в европейские страны и ОАЭ, и первые из них уже состоялись. Он также уточнил, что наиболее интересными с точки зрения экспорта в Европе являются Германия, Швеция, Дания и Финляндия, так как в этих странах сравнительно низкое производство томатно-огуречной группы, и наблюдается дефицит торгового баланса по свежим овощам. Но, несмотря на то, что цены на продукцию европейских производителей равнозначны с российскими, вопрос логистики негативно влияет на потенциал российских тепличных производителей.

АПХ "ЭКО-Культура", один из крупнейших российских производителей тепличных овощей, в данный момент экспортом не занимается, но изучает новые рынки, планируя в ближайшее время экспортировать овощи и рассматривая в первую очередь страны Персидского залива, сообщил президент холдинга Александр Рудаков.

"У рынков ОАЭ и Саудовской Аравии огромный потенциал для реализации свежих тепличных овощей. Особенно летом — в этих регионах собственное производство стоит дорого из-за высоких температур, когда в России себестоимость томатов, наоборот, минимальная", — сказал он. При этом главным риском экспорта в страны Персидского залива он называет логистику. "Самый быстрый путь, позволяющий сохранить максимальный срок годности продукции, — с помощью авиасообщения, но себестоимость продукции тогда резко возрастает", — пояснил Рудаков.

Другое интересное направление — рынки стран СНГ, например, Казахстана и Узбекистана. "При изучении потенциала этих регионов, мы определили главную сложность для экспорта — поддержка государством местных производителей. Но мы видим в этом не препятствие, а новую возможность для развития: совместно с партнерами построить собственные тепличные комплексы в этих регионах, став местным производителем", — сказал президент холдинга.

ИЗДЕРЖКИ

Бикулов отмечает, что система взаимоотношений российских поставщиков, импортеров и ритейлеров в настоящее время построена с фокусом на торги с поставкой на будущую неделю и подторги с поставкой на 1-2 дня вперед, и это приводит к очень высокой волатильности и возможности манипулированием рынка.

"На текущий момент у нас высокий профицит по огуречной и томатной группам, значительные объемы продаются ниже себестоимости. В связи с тем, что полка ФРОВ (фрукты и овощи) работает по системе торгов, производитель не защищен от незаторговки объемов. Для того, чтобы цена была более стабильной, и было возможно прогнозировать денежный поток, мы планируем в этом году экспортировать 20% производимой продукции с целью снижения волатильности спроса", — сказал гендиректор ТД "Мое лето".

Рудаков говорит, что АПХ "ЭКО-культура" продолжает работу в штатном режиме, производит и поставляет ритейлерам стандартные объемы овощей, а планы и финансовые показатели холдинга не будут подвергаться корректировке в связи с пандемией, так как спрос на овощи в нынешних условиях не только не падает, но растет. Кроме того, компания продолжаем строительство новых площадей теплиц и реализует другие инвестиционные проекты, в частности, запустив два распределительных центра, отметил он.