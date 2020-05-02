ВЛАДИВОСТОК, 2 мая /ПРАЙМ/. Крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС.

"В 08.50 (01.50 мск) на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительным данным, в результате сварочных работ произошло возгорание на плавбазе "Всеволод Сибирцев", — говорится в сообщении

Спустя десять минут прибыли первые пожарные подразделения. В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Открытого горения не обнаружено.

Всего задействованы пять единиц техники и 21 человек личного состава.