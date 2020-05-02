МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Один человек погиб и один пострадал при пожаре на крупнейшем в мире плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее в МЧС сообщили, что из-за сварочных работ загорелся стоящий на ремонте в Приморье крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев", есть пострадавшие.

"По предварительной информации, в результате происшествия погиб мужчина, а также пострадала одна женщина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас ищут очага возгорания, ведется дымоудаление.