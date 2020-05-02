Работы по дымоудалению на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморье завершены - МЧС
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая /ПРАЙМ/. Спасатели завершили работы по дымоудалению на плавбазе "Всеволод Сибирцев", которая стоит на судоремонтном заводе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого ГУМЧС РФ.
Ранее сообщалось, что плавбаза "Всеволод Сибирцев" загорелась на судоремонтном заводе в Приморье, есть пострадавшие. Открытого горения обнаружено не было.
"Сейчас работы по дымоудалению завершены, спасатели убыли, угрозы нет", — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, сколько человек пострадали.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200502/831378615.html