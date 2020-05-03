МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Россияне в период самоизоляции из-за распространения коронавируса стали больше смотреть кино онлайн и заниматься спортом дома, заменив этим походы в кинотеатры и спортзалы, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели покупателей "Ромира". На протяжении пяти волн мониторинга респонденты рассказывали, чем занимаются в самоизоляции и как проводят досуг.

"Чаще всего респонденты отвечали, что заменили походы в кинотеатры просмотром фильмов на видеосервисах. Так на неделе с 17 по 23 апреля отвечала половина жителей регионов и 56% процентов москвичей, причем доля таких ответов растет на протяжении всего периода исследования", — говорится в сообщении по результатам исследования.

В свою очередь 20% опрошенных в регионах и 26% в Москве рассказали, что заменили посещение спортзалов на домашние или уличные тренировки. При этом доля таких ответов на последней неделе несколько сократилась. По 7% в регионах и в Москве заказывают еду из ресторанов, чтобы заменить походы в ресторан, тогда как на неделе с 19 по 26 марта таких было 3% в регионах и 4% в столице.

Онлайн-лекции и экскурсии вызвали интерес 11% граждан в регионах и 15% в Москве. "30% москвичей и 36% жителей регионов не отметили каких-либо изменений в своем досуге, но доля подобных ответов постоянно снижается", — указывает холдинг. Президент "Ромира" Андрей Милёхин отметил: уже сейчас можно говорить, что новые привычки потребления, возникшие у граждан в период самоизоляции, останутся.

"Это еще один вызов для бизнеса, который и так сильно пострадал. Как кинотеатрам снова привлечь зрителей, успевших массово оценить комфорт домашнего кино по запросу? Как фитнес-центрам вновь переключиться с онлайн-тренировок на привычный офлайн? И это лишь пара простых вопросов, на которые предстоит искать ответы в изменившемся мире", — добавил Милёхин, слова которого приводятся в сообщении.