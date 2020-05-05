МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Запрет продажи алкоголя в небольших барах и ресторанах в жилых домах в России усилит кризис на рынке общепита и среди малых пивоваренных компаний, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

Во вторник в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). Региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения, в том числе вводить полный запрет работы "наливаек".

"Если мы о последствиях для баров и ресторанов — они закрыты уже более месяца, поэтому в настоящий момент закон дополнительного влияния на них не окажет. Но эмоционально я расцениваю это как последний гвоздь в крышку гроба рынка общественного питания", — отметил Бриман. С точки зрения пивоваренного рынка, продолжил он, действие закона также будет иметь отложенный негативный эффект.

"Чем меньше компания — тем более значимыми для нее были продажи в небольших барах и магазинах разливного пива. Продажи кегов могли доходить и до 100%. Поэтому, я думаю, для маленьких пивоваренных компаний, как и для небольших предприятий общественного питания, данный закон может быть смертелен, он ускорит их экономическую "смерть" и усилит кризис", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что, по экспертным оценкам, из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 в России могут не открыться минимум 30% заведений общественного питания. "Не очень понятно, почему вступление закона в силу нельзя было отложить, ведь сейчас весь общепит закрыт из-за пандемии. Возможность работы после снятия ограничений могла бы стать хорошей поддержкой для небольших заведений", — указал председатель совета СРП.

Бриман отметил, что придомовые заведения, в которых алкоголь может продаваться в обход действующих ограничений (на борьбу с такими точками и был направлен закон), в регионах действительно существуют. "Но если уж запрещать работу таких заведений, тогда легальным компаниям нужно давать альтернативные возможности для работы, например разрешать онлайн-продажи пива — и вопросов было бы гораздо меньше", — добавил он.

"Если же мы говорим о шуме от таких баров — в России действует Кодекс об административных правонарушениях, в котором содержатся меры наказания за нарушения общественного порядка. В жилых домах кому-то могут мешать домашние животные или музыкальные увлечения соседей — но никто же не запрещает держать дома собак, кошек или музыкальные инструменты", — заключил Бриман.