МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Самая высокая стоимость услуги по доставке продуктов на "Авито" в апреле в России отмечалась в Москве, а самая низкая — в Омске, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений.

"Цены за услугу по доставке продуктов в апреле в большинстве крупных городов страны снизились по отношению к марту. Средняя стоимость доставки продуктов на "Авито" по России составляет 356 рублей. Дороже всего услуга обойдется жителям Москвы, Тюмени, Ульяновска, Красноярска и Санкт-Петербурга", — рассказали в компании.

Сервис указывает, что во всех этих городах средняя цена услуги превышала 400 рублей — в Москве в апреле она составила 554 рубля, в Тюмени — 445 рублей, в Ульяновске — 419 рублей, в Красноярске — 416 рублей, в Санкт-Петербурге — 411 рублей. "Самая дешевая доставка — в Тольятти, Волгограде и Омске, где средняя цена услуги ниже 250 рублей", — добавили в "Авито". Так, стоимость услуги в Омске составляла 215 рублей, в Волгограде — 231 рубль, в Тольятти — 243 рубля.

По оценке сервиса, наибольшей популярностью услуга в апреле пользовалась в Москве и Санкт-Петербурге — на эти города приходилось 19% от общефедерального предложения и 17% спроса. "В Уфе, Краснодаре и Казани спрос на доставку продуктов несколько менее активный, однако эти города делят второе место по уровню заинтересованности жителей в доставке продуктов", — указали в компании.

В сервисе отметили, что в период самоизоляции запрос "доставка продуктов" на "Авито" вырвался в лидеры по популярности. "Еще в марте доставка продуктов интересовала немногих: этот поисковый запрос занимал 7 006 позицию в топе самых распространенных. В апреле ситуация кардинально поменялась, запрос "доставка продуктов" стал самым популярным на платформе и занял 1 место в топе", — сообщили в компании.

"Услуга предлагается в разделе "курьерские поручения": всего за месяц число объявлений с доставкой продуктов значительно выросло – теперь на их долю приходится четверть всех объявлений раздела. Еще год назад этот показатель составлял всего 1%, а в марте — 13%. Спрос на доставку продуктов увеличился в 12 раз по сравнению с мартом", — добавили в "Авито".