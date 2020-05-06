КАЛИНИНГРАД, 6 мая /ПРАЙМ/. Научная экспедиция на судне "Атлантида" вернулась в Калининград из атлантической части Антарктики, где впервые за 17 лет проводились отечественные исследования запасов криля, главного промыслового ресурса Южного океана, сообщает Атлантический филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Экспедиционные исследования, выполняемые Росрыболовством на судне СТМ "Атлантида" в районе Антарктической части Атлантики с участием специалистов "ВНИРО" и его Атлантического филиала, успешно завершены. Рейс реализован в соответствии с указанием президента РФ и знаменует возобновление отечественных экспедиционных исследований криля, главного промыслового ресурса Южного океана, не выполняемых более 17 лет", — говорится в сообщении.

Экспедиция началась в ноябре 2019 года, в научно-исследовательские и научно-поисковые работы в рейсе продлились172 суток. Научная группа из ученых разных специальностей провела акустическую съемку, которая сопровождалась широким комплексом работ по изучению среды обитания антарктического криля, его запасов, наблюдениями за морскими млекопитающими и птицами.

По результатам рейса ученые получили научную информацию для разработки технологии комплексной переработки криля при производстве пищевой, кормовой, технической продукции и биологически активных веществ. Это позволит разработать научно обоснованные рекомендации по экономически эффективному промыслу криля отечественным рыбопромысловым флотом.

Ранее Росрыболовство сообщало, что российские рыбаки долгое время не ведут промышленный промысел антарктического криля, который является источником животного белка, ценным сырьем для пищевой промышленности, биотехнологии и фармакологии.