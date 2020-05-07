ВАШИНГТОН, 6 мая /ПРАЙМ/. Фабрики по производству мяса в США возобновят работу в полной мере за 7-10 дней, заявил министр сельского хозяйства страны Сонни Пердью.

"Думаю, худшее позади. Мы видим, что они (фабрики) снова работают… Вероятно, через неделю — 10 дней мы полностью восстановимся", — сказал министр журналистам на мероприятии в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.

Ранее закрытие ряда производств из-за массовой болезни сотрудников привело к резкому сокращению выработки говядины, свинины и птицы. В магазинах США стали появляться пустые полки в отделах мяса, некоторые супермаркеты ввели лимиты на покупки.

Вице-президент США Майк Пенс добавил, что санитарный регулятор CDC направил команды специалистов для обеспечения безопасных условий на предприятиях, где произошли вспышки коронавируса.

Президент Трамп издал указ, которым приравнял мясокомбинаты к производству по оборонному заказу в военное время. Тем самым Трамп освободил от значительной доли ответственности владельцев фабрик, которые принуждают сотрудников выходить на работу. Профсоюзы раскритиковали это решение, заявив, что снабжение мясом Трампу дороже, чем жизни работников.

По состоянию на 1 мая случаи COVID-19 были зарегистрированы на 115 фабриках по производству мяса и птицы в 19 штатах. Среди примерно 130 тысяч работников этих предприятий произошло около 4913 случаев заболевания и 20 смертей. По данным CDC, фактором распространения вируса стало то, что в мясной промышленности работники трудятся на тесных конвейерах, и им трудно дистанцироваться друг от друга.