МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 8 мая выловили около 1,9 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 6,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

"В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос более чем на 10% и превысил 1,42 миллиона тонн. На промысле минтая освоено более 1,08 миллиона тонн, что выше уровня прошлого года почти на 74,1 тысячи тонн (на 7,4% — ред.), трески добыто на 11,41 тысячи тонн больше (на 19,5% — ред.) — около 70 тысяч тонн, сельди — на 15,08 тысячи тонн больше (на 15,7% — ред.), около 116,37 тысячи тонн", — говорится в пресс-релизе.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 2,7%, до 184,78 тысячи тонн. На промысле трески вылов снизился на 4,8%, до 132,6 тысячи тонн, освоение пикши выросло на 50,5%, до 28,61 тысячи тонн. В Балтийском море объем добычи водных биоресурсов составил около 46,56 тысячи тонн, что на 4,6% меньше уровня прошлого года. На промысле шпрота вылов снизился на 3,1%, до 31,07 тысячи тонн, балтийской сельди было освоено на 7,3% меньше уровня прошлого года, около 13,26 тысячи тонн.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено 27,95 тысячи тонн рыбы, что на 1,9% ниже уровня прошлого года. На промысле хамсы объем добычи вырос на 9,8%, до 19,31 тысячи тонн, вылов тюльки снизился на 49,8%, до 1,03 тысячи тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 11,6% и составил около 14,85 тысяч тонн. На промысле кильки добыча составила 4,32 тысячи тонн против 0,3 тысячи годом ранее. Вылов частиковых видов рыб снизился на 39,9%, до 7,08 тысячи тонн, добыча пресноводных видов водных биоресурсов выросла на 17,4%, до, примерно, 2,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 204,2 тысячи тонн, на 6,9% меньше уровня прошлого года.