ВАШИНГТОН, 9 мая /ПРАЙМ/. Власти США закупят продукцию у сельскохозяйственных производителей на три миллиарда долларов, заявил в субботу президент Дональд Трамп.

"Начиная с первых дней следующей недели по моему указанию США будут закупать у наших фермеров, скотоводов, производителей сельскохозяйственных культур специального назначения молочной продукции, мяса на три миллиарда долларов и будем производить для очередей за едой и кухонь. От фермеров в семейные продовольственные наборы. Отличная новость для всех!" – написал он в своем Twitter.