МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Большинство россиян (66%) провело майские праздники на самоизоляции в городской квартире, но треть отправилась на шашлыки, показало исследование "Ситимобил". Компания провела собеседование более 1700 россиян и выяснила, как они провели прошедшие длинные выходные.

"Большинство россиян (66%) провело майские выходные в изоляции в городской квартире. Только четверть респондентов признались, что отважились во время карантина поехать на дачу. Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции – приготовления шашлыка", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ситимобил" по результатам опроса. Там отметили, что еще 10% респондентов устали от самоизоляции и навестили за выходные друзей или родственников.

Наиболее ответственно к соблюдению режима самоизоляции относятся москвичи: на дачу поехал только каждый пятый (21%), а к друзьям – лишь 8% респондентов. Среди жителей Санкт-Петербурга "дачников" оказалось почти 30%, а вот в гости ездили лишь 7% жителей Северной столицы.

Заболеть коронавирусом боится каждый третий респондент. Причем COVID-19 пугает больше женщин (41%), чем мужчин (28%). "Россиянам надоели связанные с карантином ограничения – такой вариант указали 37% респондентов. Остальные 28% переживают, что пандемия может привести к кризису, и они останутся без работы", — рассказали в "Ситимобил".

"Если бы не коронавирус и режим самоизоляции,… чуть больше половины респондентов на майские праздники хотели бы поехать на дачу или в лес. Только пятая часть опрошенных хотела бы провести майские выходные за границей. Каждый четвертый указал, что "дома тоже хорошо", — рассказали в компании.

По данным "Ситимобил", количество поездок из аэропортов в эти дни упало на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество поездок от вокзалов увеличилось в 2 раза. При этом количество поездок из Москвы в область сократилось на 55-65% по сравнению с прошлогодними майскими праздниками.

"Половина россиян во время карантина предпочитает передвигаться на личном автомобиле. Каждый пятый старается ходить пешком. Столько же россиян считают наиболее безопасным способом передвижения во время карантина такси. Остальные продолжают пользоваться общественным транспортом", — выяснил "Ситимобил".