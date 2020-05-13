МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль российского производителя аммиака "Тольяттиазот" (ТоАЗ) по РСБУ в 2019 году сократилась на 22,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 5,51 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Основными факторами снижения финансового результата в 2019 году являются падение цен на основную продукцию "Тольяттиазота" на мировом рынке и рост налоговых обязательств общества", — говорится в сообщении.

Выручка компании за минусом НДС составила 54,159 миллиарда рублей, что на 1,2% выше результата прошлого года и обусловлено ростом объема реализации продукции. Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 12,3% и составила 24,986 миллиарда рублей.

Производство аммиака в 2019 году увеличилось на 9,6%, до 3,019 миллиона тонн. Это наибольший результат за всю историю деятельности предприятия. Также ТоАЗ нарастил выпуск карбамида на 19%, до 784,6 тысячи тонн, побив 12-летний рекорд.

"Тольяттиазот" — крупнейший российский производитель аммиака и один из ведущих производителей карбамида.