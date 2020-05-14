МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в рынок foodtech (инновации в сфере продуктов питания) в мире в первом квартале 2020 года упали в три раза в годовом выражении, до 1,531 миллиарда долларов, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости отчете венчурного фонда Fuel for Growth.

"В первом квартале 2019 года было совершено 292 сделки общим объемом 4,616 миллиарда долларов. В первом квартале 2020 года – 141 сделка (снижение на 52%) общим объемом 1,531 миллиарда долларов (снижение на 67%)", — говорится в документе.

Большинство крупных сделок в foodtech-секторе в текущем году было совершено в США, Индии и Китае. В 2019 году, помимо вышеперечисленных стран, инвесторы проявляли интерес и к ОАЭ, Великобритании и Швеции.

"Пандемия внесла свои коррективы в венчурный рынок. По данным PwC, глобальный объем инвестиций уменьшился на 20%, доля фудтеха пострадала на треть. … Сейчас заметно активное развитие сектора доставки продуктов питания – это продолжение тренда online to offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в него вкладываются", – прокомментировал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

Венчурный фонд Fuel for Growth был запущен в сентябре 2019 года. Основной его фокус — инвестиции в foodtech: проекты, способные глобально изменить индустрию питания, ориентированные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического баланса и укрепление продовольственной безопасности. Объем фонда – 50 миллионов долларов, ключевой партнер и якорный инвестор — ГК "Эфко".