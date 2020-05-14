КРАСНОДАР, 14 мая /ПРАЙМ/. Режим ЧС введен в 15 муниципалитетах Краснодарском крае из-за заморозков, соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале органов исполнительной власти региона.

В документе говорится, что в результате заморозков во второй половине марта и первой половине апреля на территории Кубани произошли повреждение и гибель цветков, соцветий, завязи плодовых культур. Общая площадь промышленных садов в плодоносящем возрасте, подвергшихся воздействию природного явления, превысила 19 тысяч гектаров. Отмечается, что после этого ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80% и семечковых на 60%.

"Считать обстановку, сложившуюся в результате… заморозков…, чрезвычайной ситуацией… Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления… на территории муниципальных образований Абинский район, Гулькевичский район, Динской район, Кавказский район, Каневской район, Красноармейский район, Крымский район, Ленинградский район, Новокубанский район, Павловский район, Славянский район, Тимашевский район, Успенский район, Щербиновиский район, город Краснодар с 24 апреля 2020 г… Установить региональный уровень реагирования", — говорится в постановлении.