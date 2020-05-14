МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Российские магазины вправе не обслуживать покупателей без масок в регионах, которые ввели у себя масочный режим, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Москвичи и жители ряда регионов РФ обязаны носить в общественных местах маски и перчатки, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.

Минпромторг совместно с представителями торговых сетей подготовил методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Эти рекомендации были направлены в регионы, Роспотребнадзор, МВД России и в Росгвардию, рассказал замминистра.

"В рекомендациях подробно описаны типовые случаи — как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", — сказал он.

При этом, по его словам, сотрудник магазина не может и не должен надевать маску на покупателя силой.

"В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное – это работа правоохранительных и контрольных органов", — добавил Евтухов.