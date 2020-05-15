МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Объем производства алкогольной продукции в РФ в январе-апреле 2020 года сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 48,4 миллиона декалитров, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

При этом в апреле выпуск алкогольной продукции снизился только на 2,4% по сравнению с апрелем 2019 года — до 15,5 миллиона декалитров. Данные не учитывают выпуск пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.

Объем производства этилового спирта из пищевого сырья (за исключением дистиллятов) за четыре месяца вырос на 13,8% — до 21,75 миллиона декалитров, в апреле — на 54,2%, до 7,65 миллиона декалитров. Производство водки в январе-апреле сократилось на 8,4% — до 22,05 миллиона декалитров, в апреле — выросло на 4,6%, до 7,18 миллиона декалитров.

Выпуск коньяка за четыре месяца увеличился на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 2,56 миллиона декалитров, в апреле — на 8,2%, до 0,72 миллиона декалитров. Производство шампанских и игристых вин в январе-апреле выросло на 20,4% — до 3,44 миллиона декалитров, в апреле — на 17,8%, до 0,9 миллиона декалитров. Объем производства тихих вин за четыре месяца упал на 16,5% — до 7,91 миллиона декалитров, в апреле — на 8,5%, до 2,74 миллиона декалитров.

Объем производства винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе-апреле снизился на 69,2% — до 2,36 миллиона декалитров, в апреле — на 63,1%, до 0,72 миллиона декалитров. Выпуск фруктовых (плодовых) вин вырос на 14,9% — до 3,67 миллиона декалитров, и на 23,7% — до 1,19 миллиона декалитров соответственно.