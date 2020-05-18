МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Роскачество провело повторное исследование креветок, которое выявило превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких торговых марок, говорится в сообщении организации.

"В повторном исследовании ни в одной из семи торговых марок не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям. Однако в составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации", — сообщается в пресс-релизе.

"У потребителей само слово "мышьяк" вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека", — отмечают эксперты.

Продукт еще одной торговой марки содержал больше влаги, чем требуется, а содержание белка в нем не соответствовало заявленному. Между тем, продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему: у двух фактическая масса нетто не отличалась от заявленной, еще у стольких же — зафиксирована нормальная влажность, а у продукции одной торговой марки было ликвидировано несоответствие опережающему стандарту Роскачества по содержанию глазури и внешнему виду.