МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В середине апреля в России резко подскочил спрос на ноутбуки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей электронных ритейлеров.

Как отметил директор по закупкам магазина "Ситилинк" Олег Пчельников, в середине апреля продажи ноутбуков в штучном выражении выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года. В первой декаде апреля (с 1 по 10 число) рост был еще больше, добавил собеседник.

Высокий спрос на компьютерную технику в России сохраняется с марта.

В свою очередь в "М.видео-Эльдорадо" сообщили, что в торговой сети в середине апреля продажи ноутбуков в денежном эквиваленте выросли в 2,4 раза, в штучном — в 2 раза. По словам представителя ритейлера Валерии Андреевой, популярностью в апреле пользовались устройства дороже 40 000 рублей, то есть полнофункциональные ноутбуки для работы. также вырос спрос на игровые модели.