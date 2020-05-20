БРЮССЕЛЬ, 20 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия представила стратегию, в рамках которой хотела бы добиться существенно сокращения использования пестицидов и удобрений в ЕС, а также снижения объёмов выбрасываемой еды, говорится в материалах ЕК.

"Использование пестицидов в сельском хозяйстве способствует загрязнению почвы, воды и воздуха. ЕК примет меры, чтобы сократить на 50% использование химических пестицидов к 2030 году", — сообщает она.

Кроме того, она хотела бы добиться снижения использования в странах ЕС удобрений как минимум на 20% к 2030 году.

ЕК также отмечает, что устойчивость к противомикробным препаратам, связанная с использованием таковых для здоровья животных, ежегодно приводит ко многим тысячам смертей в ЕС. Поэтому ЕК хочет сделать так, чтобы продажи антибактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных сократились вполовину к 2030 году.

Кроме того, Еврокомиссия хочет развивать органическое земледелие и добиться того, чтобы 25% сельхозугодий в ЕС через 10 лет было занято органическим земледелием.

Также она хочет, чтобы объёмы выбрасываемой еды на душу населения сократились вдвое.

ЕК предлагает Европейскому парламенту и Совету стран ЕС одобрить эту стратегию и ее цели. "Всем гражданам и заинтересованным сторонам предлагается участвовать в широких публичных дебатах", — отмечается в сообщении ЕК.

Еврокомиссия может предлагать законодательство, обязательное для исполнения в странах ЕС, однако такие проекты должны одобряться Европарламентом и Советом стран союза.