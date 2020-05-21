МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россияне на фоне пандемии коронавируса стали покупать более дешевые смартфоны, чем до ситуации с новым вирусом.

Еще в феврале покупатели отдавали предпочтение сравнительно дорогим гаджетам, а уже в апреле, в период самоизоляции, интерес сместился на более доступные модели устройств.

Эксперты "Яндекс.Маркета" со ссылкой на свежую статистику покупательского спроса на основе переходов на предложения интернет-магазинов сообщают, что в период с 1 февраля по 30 апреля интерес покупателей на смартфоны сильно менялся.

Сильнее всего спрос на новые смартфоны, отмечают эксперты, снизился в начале апреля. При этом уже к концу месяца интерес к покупкам не просто восстановился, а показал рост на 58% по отношению к концу марта текущего года.

На первом месте по интересу покупателей весной 2020 года — как и год назад — гаджеты китайской компании Xiaomi. На них пришлось 26% переходов в онлайн-магазины.

Второе место у корейской компании Samsung: 21% переходов покупателей.

Американский производитель Apple на третьей строчке, 19% переходов.

ЦЕНА ВОПРОСА

Если говорить о стоимости конкретных популярных моделей, то самым популярным устройством апреля стал Samsung Galaxy A51 с памятью 64 Гбайт, средняя цена — около 18 тысяч рублей.

В феврале самым популярным стал телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro в версии с 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт постоянной. Его цена на тот момент составляла порядка 17 тысяч рублей.

При этом из списка покупаемых смартфонов исчезли несколько дорогих моделей. В частности, из топ-10 вылетели Samsung Galaxy S10e 6/128Gb стоимостью 45 тысяч рублей и Galaxy A50 64Gb ценой 17 тысяч рублей. На их строчки попали более дешёвые смартфоны бренда: Galaxy A71 6/128Gb и Galaxy A10 стоимостью около 30 и 9 тысяч рублей соответственно.

Что касается продукции Apple, то в феврале самыми популярными у бренда был iPhone 11 с 128 Гбайт постоянной памяти стоимостью около 60 тысяч рублей, а в апреле — более доступная версия с 64 Гбайт памяти стоимостью 57 тысяч рублей. При этом спрос на "яблочные" телефоны снизился в целом: если в феврале упомянутые выше смартфоны занимали 3 и 4 место, то в апреле только 4 и 6 места.