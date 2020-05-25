БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая /ПРАЙМ/. Небольшие производители вина Аргентины, которые составляют основу всей отрасли в стране, почти лишились продаж из-за карантина, введенного в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости сами виноделы.

Алехандро Бонфанти, владелец винодельни, семья которого несколько десятков лет выращивает виноград в провинции Мендоса, сообщил, что его продажи упали на 90%.

"У нас есть разные каналы продаж – на самой винодельне туристам и местным покупателям, они упали до нуля, в рестораны не можем продавать, так как они закрыты. Из онлайн-продаж сохранилось лишь 10% от нормального уровня, поскольку пострадала логистика поставок, да и люди не знают, получат ли они зарплату, поэтому боятся тратиться", — объясняет он.

У компании Bonfanti были поставки на экспорт в США, однако импортер прислал письмо, согласно которому заказов не будет, скорее всего, в течение полугода. "Влияние карантина на нас было тотальным", — говорит предприниматель. Компания уже сократила зарплаты, взяла кредиты.

Проблемы испытывает и другой производитель – SuperUco. "Продажи вина резко упали, это касается продаж туристам, которые составляют 40% от общего объема. Остальные 60% мы поставляем на экспорт и на местный рынок (в винотеки и рестораны). Мы поставляли на экспорт в семь стран, сейчас все эти поставки приостановлены", — рассказывает совладелец винодельни Хуан Бонетто.

Директор по продажам двух виноделен Tukma и Finca las Nubes в провинции Сальта Марсело Манги рассказывает, что продажи онлайн в карантин у них существенно выросли, хоть это и не смогло компенсировать объемы поставок в рестораны и отели, которые не осуществляются с середины марта.

"Нам нужна финансовая поддержка со стороны правительства, чтобы поддерживать инфраструктуру и сохранить персонал, пока экономика не будет восстановлена", — говорит Манги.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Как отмечает Винодельческая корпорация Аргентины (Coviar), продажи вина в марте и апреле упали на 30%, как раз столько составляют продажи этого продукта в ресторанах, барах и отелях.

"Ситуация с винным туризмом является критической, учитывая, что продаж в этом секторе больше нет и это, безусловно, будет одним из последних видов деятельности, которые могут возобновить нормальную работу (на фоне COVID-19)", — отмечает корпорация на своем сайте. В Аргентине имеется в общей сложности 245 виноделен, открытых для туризма.

Корпорация отмечает, что из-за пандемии серьезно пострадал экспорт вина. В марте 2020 года, по сравнению с мартом 2019 года, продажи в Мексику, Швейцарию, Бразилию, Канаду и США, в которые осуществляется больше половины поставок, упали на 63%, в Китай – на 76%. По прогнозам экспертов, в 2020 году падение экспорта вина составит от 30 до 40% по сравнению с прошлым годом.